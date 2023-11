1 z 4

Mija rok od tragicznej śmierci Tomka Mackiewicza. Polski himalaista zginął podczas wspinaczki na górę, która zawsze była jego marzeniem. Nanga Parbat to jeden z najtrudniejszych ośmiotysięczników. Ale Tomasz Mackiewicz i Elisabeth Revol - jak twierdzą - zdołali go zdobyć. Niestety, gdy schodzili ze szczytu, doszło do załamania pogody. Doprowadziło to do tego, że u Tomka Mackiewcza pojawiła się choroba wysokościowa, zapalenie płuc oraz ślepota śnieżna. Eli była bezradna. Zostawiła go z nadzieją, że uda jej się sprowadzić pomoc. Ta nadeszła, jednak udało się uratować jedynie Francuzkę. Tomasz Mackiewicz na zawsze został w górach.

Rok po śmierci Tomasza Mackiewicza jego żona udzieliła bardzo szczerego wywiadu. Anna Solska-Mackiewicz zdradziła w nim między innymi, czy ma żal do Elisabeth, że zostawiła jej męża w górach. Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

