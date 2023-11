1 z 5

Śmierć Kory była wstrząsem dla bliskich artystki, jej rodziny, przyjaciół, znajomych, a także fanów. Mimo że przez 5 lat gwiazda walczyła z rakiem, to nikt się nie spodziewał, że odejdzie tak nagle. Swojego ogromnego bólu po śmierci Kory nie ukrywał Kamil Sipowicz, który był związany z artystką przez wiele lat i towarzyszył jej w ostatnich chwilach życia. To właśnie z nim Kora dzieliła zarówno najlepsze, jak i najgorsze momenty swojego życia. To on wspierał Korę i pomagał jej. Nic więc dziwnego, że dopiero teraz, trzy miesiące po śmierci Kory Kamil Sipowicz postanowił udzielić wywiadu stacji RMF FM. Co powiedział? Sprawdźcie na kolejnych stronach galerii.

Zobacz: Ciągle ciężko uwierzyć, że Kory nie ma z nami... "Boginie nie umierają"