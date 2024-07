Jedną z najjaśniejszych postaci drugiej edycji The Voice of Poland była Marika. Dla ślicznej wokalistki był to prawdziwy debiut i test w dużym show, ale poradziła sobie świetnie i zdobyła serca telewidzów. Przy okazji wykreowała unikalny styl obok którego ciężko przejść obojętnie. Przypomnijmy: Marika pokazała płaski brzuch i zachwyciła swoją stylizacją

W ten weekend rozpocznie się trzecia edycja programu i na ekranie w roli prowadzącej show znów zobaczymy Marikę. Piosenkarka przed udziałem w tym formacie była znana w kręgach muzycznych, ale dopiero The Voice pozwolił jej pokazać się szerszej publiczności. W rozmowie z AfterParty.pl Marika przyznaje, że obecność w telewizji pozytywnie wpłynęła na jej karierę:

Więcej dziewczyn w centrum handlowym za mną chodzi i pokazuje palcem "To chyba ona, ale jakaś mała!". Mam wrażenie, że przychodzą do mnie ludzie po koncertach, którzy znają mnie z Voice of Poland - którzy przyszli sprawdzić, kim jest ta dziewczyna w dziwnych włosach. I są zaskoczeni, że żywa muzyka, moje teksty, energia, jakiś pomysł na siebie. Czuję wtedy satysfakcję, że nie jestem tylko gadającą głową z telewizji, ale jestem wyrazistym człowiekiem, artystą - podkreśla wokalistka.

Dużo emocji przed rozpoczęciem nowego sezonu wzbudziło też dołączenie Edyty Górniak do grona trenerów. Diva znana jest bowiem nie tylko ze swojego niesamowitego talentu, ale również ekstrawaganckich zachowań. Marika zdradziła nam, że produkcja programu obawiała się jej udziału, ale Edyta pozytywnie wszystkich zaskoczyła.

Wszyscy się obawiali udziału Edyty Górniak w tym programie. Nie dlatego, że obawiali się jej jako człowieka, ale bardziej z takim drżeniem, że z jednej strony oto mamy wielką gwiazdę w programie, znakomitą wokalistkę, divę i dziewczynę, która potrafi śpiewać jak mało kto. A z drugiej strony obawiali się, że gwiazda tej klasy, diva, może mieć kaprysy, grymasić i tak dalej. Jak ogromne jest dla nas zaskoczenie i miłe jest to zaskoczenie, jak fantastyczną we współpracy osobą jest Edyta Górniak. Uprzejma, bardzo pracowita, skoncentrowana, udziela fantastycznych, mądrych i pouczających rad. Wszyscy, którzy patrzyli na tę zmianę z obawą, mogą być spokojni. Edyta robi robotę w tym programie i robi ją super - zdradziła w rozmowie z AfterParty.pl wokalistka.

Pierwsza część naszego wywiadu z Mariką, w którym opowiada o swojej karierze i The Voice:

Piękna Marika podczas swojego koncertu: