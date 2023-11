To jedna z najwybitniejszych polskich aktorek. Maja Ostaszewska niedawno obchodziła 47 urodziny. Z tej okazji opublikowała na swoim profilu instagramowym zdjęcie kompletnie bez makijażu. Nam opowiedziała, w jakiej obecnie jest formie.

Maja skomentowała także zdjęcie, które opublikowała właśnie z okazji urodzin

– Trochę bawią mnie komentarze, że „specjalnie na urodziny” zgodziłam się na zdjęcie bez makijażu. Ja tak chodzę na co dzień, czasami zdarza mi się pomalować rzęsy czy usta czerwoną szminką. Dla mnie nie jest to więc żadna odwaga. Zrobiłam to, bo akurat miałam nastrój na takie prywatne zdjęcie, ale też trochę dlatego, że żyjemy w czasach, gdy zakłamywanie swojego wizerunku jest na porządku dziennym. Mamy przecież te wszystkie filtry, dzięki którym możemy się pokazać zupełnie inaczej. To nowy rodzaj maski... – stwierdziła aktorka