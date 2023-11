4 z 5

Michale, ty masz rodzinę. Zdradzisz, jaki jest twój synek?

M.S.: Kilka dni temu Olaf skończył roczek. Jest niezwykle energicznym, żywiołowym dzieciakiem, myślę, że może p.jść w moje ślady. Na razie został tancerzem, bo swoje pierwsze kroki postawił właśnie na parkiecie „Tańca z gwiazdami”.

Jak ci się udaje połączyć pracę trenera i partnera biegowego Joanny z życiem rodzinnym?

M.S.: To nie jest proste zadanie, bo wiele dni w roku spędzam poza domem. Jednak tak właśnie wygląda życie sportowc.w na całym świecie. Dlatego staram się, żeby rodzina przyjeżdżała do mnie na zgrupowania, choćby na chwilę.

Joanno, występami w „Tańcu z gwiazdami” dałaś widzom mnóstwo pięknych emocji. Ty sama też kilka razy płakałaś ze wzruszenia i szczęścia. Nie wstydziłaś się tego?

J.M.: Moim zdaniem w życiu nie chodzi o to, by zawsze być twardzielem. Warto zawsze być sobą. Nie wyobrażam sobie, by kogoś udawać, to byłoby dla mnie kompletnie nie do udźwignięcia. Dlatego gdy byłam wzruszona, to czasem uroniłam łzę. Ale muszę ci też powiedzieć, że ten program to był najradośniejszy czas w moim życiu, bo nigdy się tyle nie śmiałam. W ostatnich miesiącach przerobiliśmy bogaty wachlarz emocji, bo były i trudne chwile. Wtedy dostałam nieprawdopodobne wsparcie od Michała.

Michał brał też na siebie rozmowy z dziennikarzami, kiedy rozpoczęła się dyskusja o tym, czy faktycznie sportowcom z niepełnosprawnościami brakuje środków na trenowanie i przygotowywanie się do występów w międzynarodowych zawodach.

M.S.: Pieniądze to jest trudny temat. Brakuje ich niemal wszystkim sportowcom, nie tylko tym z niepełnosprawnościami.