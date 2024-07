W nowym numerze Party, który już w poniedziałek w sprzedaży, znajdziecie bardzo szczery i osobisty wywiad z Dodą! Artystka opowiedziała szczerze o braku szczęścia w miłości, o ostatnim rozstaniu z Emilem Haidarem i karierze.

Doda ma za sobą kilka nieudanych związków. Ostatni, z Emilem Haidarem, zakończył się bardzo głośno, ponieważ ekspartner piosenkarki podał ją do sądu, ponieważ chce odzyskać od niej wszystkie prezenty, jakie jej podarował. Gwiazda wie, że nie ma szczęścia do facetów:

Nie mam szczęścia do facetów, ale to są po prostu moje złe wybory. Mimo to każdy, kto pojawił się w moim życiu, nawet jeśli nie był tego wart, wniósł coś do niego. Czasami to ja pojawiałam się po to, żeby komuś pomóc. Jak na przykład Nergalowi. Gdybym miała cofnąć czas, zrobiłabym to samo. - mówi Doda w rozmowie z "Party".