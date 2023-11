4 z 5

Powiedziałaś kiedyś, że jak będziesz się zbliżać do czterdziestki, to „zarobisz już tyle hajsu, że będziesz mogła leżeć dupą do góry..."

Mówiłam takie zdania, by robić wokół siebie zamieszanie. To było obliczone na efekt. Co nie zmienia faktu, że od początku jestem pracowitą osobą i nikt mi tych pieniędzy nie dał w prezencie, więc pomału zmierzam właśnie w tę stronę. Dużo ćwiczę, więc tyłek też mam przygotowany (śmiech).

Zostałaś ostatnio bizneswoman, zajmujesz się wynajmem kilku mieszkań.

Nie nazwałabym tego wielkim biznesem. To jest moja mała poduszka bezpieczeństwa. Na szczęście nie mam dziś chorej ambicji.

A kiedyś miałaś?

Tak, potrafiłam na teledyski i trasy koncertowe wydawać z prywatnych pieniędzy setki tysięcy złotych po to, by pokazać, że mam fantastyczną kreatywność, że robię rzeczy na skalę światową. Jednak z biegiem czasu dotarło do mnie, że nikt tego nie docenia. Moje zachowanie tylko pobudzało krytykę, że za mało jest muzyki, a za dużo piór i blichtru. A taka krytyka niszczyła motywację i marzenia młodej dziewczyny, która chciała dać fanom świetną zabawę i coś więcej niż reszta. Myślisz, że nie podcinało mi to skrzydeł?

Przyznam, że próbowaliśmy w redakcji policzyć twoich wrogów. Czemu wokół ciebie było tyle kontrowersji?

Kiedy „Party” startowało, miałam 23 lata. Nosiłam już wtedy zbroję i chciałam wszystkim udowodnić, że jestem coś warta. Nie rozumiałam, dlaczego większość ludzi chce mnie zdyskredytować. Nie miałam takiej grubej skóry, by radzić sobie z mediami.Pamiętasz akcję z 2007 roku pewnego portalu, który rozpoczął hejt: "Schowaj Dodę do lodówki". To było okropne szczucie, rodzaj rytuału wudu, co miało odebrać mi siły i zdrowie. Ludzie mrozili moje zdjęcia w lodówce, między kiełbasami i jajkami. Byli uradowani linczem. A przecież nikogo pierwsza nie zaczepiałam! Nawet wymyśliłam, że dam nagrodę 100 tys. złotych na cel charytatywny, jeśli ktoś mi udowodni, że zaczynałam kłótnię jako pierwsza. Z drugiej strony - nie dam sobie w kaszę dmuchać.

Teraz przyszedł czas na więcej dyplomacji?

Nadal lubię mówić, co myślę.

To cię nie spala?

Nie rozumiem takiej narracji. Jak prawda może spalać? Byłabym zmęczona, gdybym miała ją zatajać.