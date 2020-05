Wyprzedaże wiosna 2020. Sneakersy z Lidla wyglądają jak model Adidas Ultraboost, a kosztują tylko 30 złotych!

Idealne sneakersy na wiosnę i lato powinny być przede wszystkim ultralekkie i ultrawygodne. To właśnie w te najcieplejsze pory roku stawiamy na ruch - a obuwie powinno nas tylko do niego motywować. W Lidlu znaleźliśmy idealne sneakersy na wiosnę i lato - lekkie i modne! I to za jedyne 30 złotych, jak wyglądają?

Burgundowe sneakersy z Lidla to pozycja obowiązkowa w szafie każdej z nas - zwłaszcza jeśli lubicie uprawiać sport, biegać lub po prostu spacerować. Połączenie intensywnego burgundowego koloru z białą podeszwą wygląda niezwykle modnie. Co więcej, obuwie z Lidla przypomina nam jeden z topowych modeli marki Adidas. Mowa o Adidas Ultraboost. Zobaczcie sami!

Te burgundowe sneakersy z Lidla są bardzo podobne do modelu Adidas Ultraboost. Przed zorganizowaniem wyprzedaży kosztowały 39,99 zł, teraz możesz je kupić za 30,99 zł. Dostępne są w rozmiarach od 37 do 41. Są idealne na trening, jak i na co dzień.

Jak wam się podoba ten model? Klasyczne sneakersy Adidas Ultraboost kosztują minimum 280 złotych. Te burgundowe - nawet 500 złotych!