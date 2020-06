Wyprzedaże lato 2020. Te sandały to hit Instagrama, kosztują tylko 45 złotych

Szukasz pięknych sandałków na lato 2020, ale nie możesz się zdecydować? Nam udało się znaleźć prawdziwy hit za nieduże pieniądze. Latem zapomnij o wysokich szpilkach i postaw na wygodę. Na letnich długich spacerach idealnie sprawdzą się sandałki na płaskiej podeszwie lub te na niewielkim, ale przede wszystkim stabilnym obcasie. Na jaki kolor się zdecydować? Tutaj szkoły są dwie. Możesz postawić na totalne szaleństwo i wybrać sandałki w intensywnym kolorze. Możesz również zdecydować się na neutralny kolor, który będzie bardziej uniwersalny. My jesteśmy wyznawcami tej drugiej szkoły, stąd nasz wybór. Oto piękne beżowe sandałki na trzycentymetrowym obcasie, które sprawdzą się w każdej sytuacji!

Zobacz także: Wyprzedaże 2020. Te buty z Zary są ultrasłodkie i ultrawygodne!

Beżowe sandały Chamine możecie kupić na stronie Born2Be. Sandałki są teraz na wyprzedaży - kosztują 69,99 zł. Ale uwaga! Zapłacicie za nie jeszcze mniej, bo jedyne 45,49 zł, jeśli zapiszecie się do Newslettera. Niezła okazja, prawda?

Sandałki Chamine, Born2Be

Model Chamine jest niezwykle uniwersalny. Po pierwsze, ze względu na neutralny - beżowy - kolor. Po drugie, ze względu na kształt. Sandałki na niewielkim i stabilnym obcasie będą pasować do wielu stylizacji. Możesz je założyć do kwiecistej sukienki midi lub maxi, a nawet do twoich ulubionych mom jeans!

Sandałki Chamine, Born2Be

Beżowe sandałki są jednym z największych hitów Instagrama. Jak widzicie poniżej, możecie je zestawić ze wszystkim! Naprawdę!