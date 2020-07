Wyprzedaże lato 2020. Oto 5 dodatków do 30 złotych, które na Instagramie są hitami

Jeśli w swojej szafie masz już piękne kwieciste sukienki, jeansowe szorty, sandałki i klapki, czas na wybór odpowiednich dodatków, by jeszcze bardziej podkręcić twój wakacyjny look. O czym powinnaś pomyśleć w te wakacje? Z pewnością o odjechanych skarpetkach, gumce do włosów ze wstążką (to hit!), okularach przeciwsłonecznych i oczywiście o kolczykach. Przedstawiamy poniżej 5 topowych dodatków, za które zapłacisz mniej niż 30 złotych. Oto one! PS. Większość z nich dostępna jest obecnie na wyprzedaży!

1. Oto najpiękniejsze na świecie skarpetki, które w zabawny, nieco ironiczny sposób, podkręcą twoją stylizację. Jeśli kochasz róż i groszki, ten model jest dla ciebie! Możesz je upolować w sklepie Gabriella teraz za 11,16 zł (wcześniej 12,40 zł).

2. A może piękna opaska na głowie? Opaski w rozmiarze XXL, najlepiej te plecione, to totalnie obowiązkowa pozycja w twojej szafie. Takie opaski pięknie wyglądają na długich prostych włosach. Stravidarius, opaska do włosów, 29,99 zł

3. Nasza propozycja numer trzy piękne pozłacane długie kolczyki na sztyft od Reserved za 29,99 zł.

4. To co obowiązkowo musisz mieć w swojej szafie, to okulary przeciwsłoneczne. My proponujemy ci spiczaste okulary typu "kocie oczy", NA-KD, ok. 24 złote.

5. Numer 5 w naszym zestawieniu to gumka do włosów ze wstążką, H&M, 19,99 zł