Trendy lato 2020. Oto 7 rzeczy z Reserved z wyprzedaży, które mają w szafie największe influencerki

Reserved zaczęło już wielką wyprzedaż na lato 2020. W ofercie tej popularnej sieciówki, która zaczęła powoli otwierać również swoje sklepy stacjonarne, możecie kupić wiele prawdziwych perełek. Ale co kupić, żeby twoja garderoba była zgodna z modowymi trendami? Przeszukaliśmy instagramowe profile największych influencerek i znaleźliśmy 7 rzeczy z Reserved z wyprzedaży, które powinny zagościć tego lata w waszych szafach. Oto one!

1. Ta sukienka z Reserved przed wyprzedażą kosztowała 199,99 zł. Teraz znajdziecie ją w zakładce "Wyprzedaże" za jedynie 119,99 zł. Biało-zielona kreacja z bufiastymi rękawami okazała się jednym z największych bestsellerów Reserved. Wszystko dzięki jej wyglądowi "up" - sukienka wygląda jakby wyszła prosto spod rąk projektanta. My wrzucamy ją już do koszyka!

2. Co dalej? Nie zapomnijcie o paperbag jeans, które są pozycją obowiązkową w waszej szafie. Jeansy, które widzicie poniżej, upolujecie w Reserved za 69,90 zł. Propozycji jeansów w Reserved w równie dobrych cenach znajdziecie o wiele więcej, ale paperbag jeans to murowany hit, który przyda się wam również jesienią.

3. Must have numer trzy to oczywiście sandałki! My proponujemy wam te wiązane na średnim obcasie. Kosztuję teraz w Reserved 79,99 zł (wcześniej 119,99 zł). Pudrowy róż jest niezwykle słodki i doda wam jeszcze więcej słodyczy, a niewielki obcas sprawdzi się podczas letnich spacerów.

4. Pozycja obowiązkowa w waszej szafie tego lata to oczywiście pleciona torebka. Znaleźliśmy taką w Reserved! Czarny pleciony shopper z Reserved za 59,99 zł to hit! Sprawdzi się idealnie na spacerze, randce, ale najlepiej oczywiście... na plaży!

5. Długa sukienka z wiskozy i lnu w stylu szmizjerki to propozycja, która posłuży wam nie tylko latem, ale i jesienią. Kosztuje teraz 89,99 zł (przeceniona ze 139,99 zł).

6. Kolejna sukienka w kwiaty pojawia się w naszym zestawieniu nie przez przypadek! Piękna biało-niebieska kreacja z bufiastymi rękawami opanowała Instagram. Kosztuje teraz 119,99 zł (wcześniej 239,99 zł).

7. Na koniec... jeszcze jedna sukienka! A mowa o pięknej żółtej sukience w kratkę gingham, w której zakochały się wszystkie polskie instagramerki, w tym Jessica Mercedes. Jest tak piękna... Chcemy ją mieć!