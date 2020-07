Trendy 2020: Anna Lewandowska z torebką za ponad 4000 zł na spacerze z Laurą i Klarą

Anna Lewandowska spędzała aktywną sobotę z córeczkami. Korzystając ze słonecznego weekendu postanowiła zabrać Laurę oraz Klarę na spacer. Tym razem postawiła na luźną i wygodną stylizację, którą dopełniła luksusową torebką! Ten model to totalny must have wśród miłośniczek mody, jednak trzeba zapłacić za niego fortunę! Ten mały dodatek kosztuje ponad 4200 zł!

Anna Lewandowska na spacerze z córkami. Laura i Klara są urocze!

Ania Lewandowska zachwyca swoją formą po urodzeniu Laury! Młoda mama w ekspresowym tempie wraca do aktywności sprzed ciąży. Idealnie łączy obowiązki z macierzyństwem i potrafi wygospodarować czas na rodzinne przyjemności. Podczas weekendowego spędzania czasu z rodziną przyłapali ją paparazzi.

Anna Lewandowska postawiła na luźną i wygodną stylizację. Uwagę zwracała mała, na pierwszy rzut oka skromna torebka trenerki. Ten mały dodatek to projekt domu mody Gucci. Za tę małą luksusową zdobycz trzeba zapłacić aż 4200 zł!

Anna Lewandowska wybrała się na letni spacer z córeczkami. Tym razem postawiła na wygodę zestawiając ze sobą czarną zwiewną bluzeczkę na ramiączkach oraz niezwykle dziewczęcą spódniczkę a także płaskie klapki.

Anna Lewandowska swój codzienny i wygodny outfit dopełniła markową torebką.

Anna Lewandowska jest fanką luksusowych dodatków. W jej szafie można znaleźć wiele drogich modeli, o których marzą miłośniczki mody!

