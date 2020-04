Sephora zorganizowała wielką wyprzedaż do 75 procent! Oto 5 hitów na wiosnę i lato 2020, które musisz mieć

Sephora rozpoczęła wielką wiosenną wyprzedaż 2020. Na wielkiej wyprzedaży w Sephorze (w sklepie internetowym) znajdziecie mnóstwo produktów przecenionych nawet o 75 procent. To niesamowita wyprzedaż, która w Sephorze nie zdarza się często. Przecenione są produkty takich marek jak: Benefit, Anastasia Beverly Hills, Huda Beauty, Benefit, Farsali, Fenty Beauty, Fresh, Natasha Denona, Origins, Too Faced i wiele, wiele innych. Wyprzedaż obejmuje wszystkie kategorie produktów, jednak my najbardziej cieszymy się z promocji, która dotyczy produktów do makijażu. W sumie przecenionych jest ponad 300 produktów - jest z czego wybierać!

Zakupy w Sephorze możesz zrobić oczywiście online. Przypomnijmy, że darmowa dostawa obejmuje wszystkie zakupy, których wartość przekracza 49 złotych. Do każdego zamówienia otrzymasz 3 próbki gratis. Masz 60 dni, jeśli się rozmyślisz i będziesz chciała zwrócić zakupy.

Na co warto zapolować w Sephorze na wiosennej wyprzedaży? Oto kilka naszych propozycji!

Zobacz także: Farbowanie odrostów w domu? Tym sprayem z Rossmanna za 6 złotych zrobisz to w pięć minut!

1. Benefit, Boi-ing Brightening, czyli pawdziwy cudotwórca! Ukrywa cienie pod oczami, rozświetla zmęczoną skórę i maskuje niedoskonałości. Poszczególne odcienie kupicie za 58,90 zł (przecenione ze 117 zł).

2. Dior, ZESTAW MASCARA ICONIC OVERCURL, przeceniony ze 165 zł na 98,90 zł.

3. Paleta cieni HUDA BEAUTY z 18 inspirowanymi galaktyką odcieniami i teksturami o nieograniczonych możliwościach, przeceniona z 299 zł na 208,90 zł.

4. Piękna matowa pomadka Anastasia Beverly Hills. Kupicie ją w Sephorze na wyprzedaży za 49,90 zł (wcześniej 110 zł)!

5. Too Faced, DIAMOND MULTI-USE HIGHLIGHTER, przeceniony ze 179 zł na 106,90 zł.