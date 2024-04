Dagmara Kaźmierska to postać wywołująca wiele skrajnych emocji. Jedni ją kochają za uśmiech i pewność siebie, a inni nienawidzą za przeszłość i styl bycia. Jeszcze do niedawna Kaźmierska tańczyła na parkiecie show "Taniec z Gwiazdami", z powodów zdrowotnych musiała zrezygnować. Po rezygnacji i chwilowej ciszy nagle znowu zrobiło się głośno, gdyż jeden z portali postanowił odkopać szczegóły z przeszłości Kaźmierskiej.

Dagmara Kaźmierska zaczęła być rozpoznawalna po programie emitowanym w TTV "Królowe życia", w 2016 roku. Reality show przyciągnęło przed telewizory rzeszę widzów. Kolejne programy w życiu celebrytki to np. występ u Kuby Wojewódzkiego, "Lombard", "Dagmara szuka męża", czy też "Taniec z Gwiazdami".

Szczególnie występ u Kuby Wojewódzkiego zapadł publiczności w pamięć. Zarówno przed jak i po występie w show u Kuby, na Kaźmierską spadła masa hejtu. Wszystko za sprawą jej kryminalnej przeszłości, związanej z sutenerstwem i odsiadywaniem za to wyroku w więzieniu. Co najważniejsze Kaźmierska nigdy nie kryła swojej przeszłości, wręcz przeciwnie - napisała nawet autobiografię, w której zamieściła wiele szczegółów ze swojego życia.

Królową byłam zawsze. Od wielu lat wiem, jak smakuje sława. W Kotlinie Kłodzkiej znali mnie wszyscy. Nie ma się czym chwalić, kryminał to nie pierwszy rząd w operze. Ale gdybym udawała, że tego nie było, byłabym hipokrytką. Nie będę opowiadać bzdur, że byłam na wczasach w Ameryce. Nie zamierzam też ronić teraz krokodylich łez. One nie zmażą tego, co było. Zdawałam sobie sprawę, że igram z prawem. Wiedziałam, że prędzej czy później będę musiała za to zapłacić

- wspomniała w swojej książce 'Prawdziwa historia Królowej Życia' Dagmara Kaźmierska.