Fit Lovers to duet, który cieszy się sporą popularnością w internecie. Szerszej publiczności dali się poznać jako przebojowa para za sprawą udziału w show "Ameryka Express". Mateusz i Pamela od lat prowadzą zdrowy tryb życia. Zachęcają do tego również swoich fanów. Ich znakiem rozpoznawczym są szalone salta oraz podnoszenie nóg do góry. Jednak ostatnio podczas jednego z pokazów coś poszło nie tak...

Wypadek podczas występu Fit Lovers w Łodzi

Fit Loversi pojawili się na gali "See Bloggers 2019", która odbywała się w Łodzi. Pamela i Mateusz jak zawsze byli w doskonałych humorach. Para miała za zadanie wyczytać nominowane osoby w danej kategorii. Pamela postanowiła urozmaicić ten występ. Z tej okazji zachęciła partnera, aby zrobił swoje popisowe salto. Mateusza nie trzeba było długo namawiać. Chłopak niemal od razu wykonał fikołka. Niestety, tym razem Mateusz stracił równowagę i runął w publiczność!

Choć początkowo zdarzenie wyglądało naprawdę groźnie, okazuje się, że ostatecznie nikt nie odniósł większych obrażeń. Pamela skomentowała zajście na Instagramie.

Mateusza oślepiło światło i spadł ze sceny po salcie. Na szczęście nikomu nic się nie stało - napisała celebrytka.

Pamela zapewniła również, że kobieta, na którą upadł Mateusz, nie wymagała hospitalizacji, jak podały niektóre portale.

Mateusz dostał nauczkę

