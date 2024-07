Za nami wielkie muzyczne wydarzenie - 51. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej Opole 2014. Na scenie zaprezentowały się największe gwiazdy w naszym kraju, które zaśpiewały swoje hity, ale nie zabrakło także debiutantów walczących o przepustkę do show-biznesu. Tegoroczna edycja obfitowała w wiele zaskakujących wydarzeń oraz występów, które nie wszystkim przypadły do gustu. Swojego oburzenia nie kryła Elżbieta Zapendowska, w ostrych słowach podsumowując, to co zobaczyli widzowie. Przypomnijmy: Zapendowska nie ma dobrego zdania o Opolu. Ostro podsumowała festiwal

Wyniki oglądalności pokazują, że spora część widowni zgadza się z gwiazdą Polsatu. Średnia widownia trzydniowej imprezy w TVP1 wyniosła 2,83 mln osób. Imprezę równolegle oglądać można było na antenie TVP Polonia, gdzie śledziło ją 142 tys. osób, warto jednak dodać, że przynajmniej jedną minutę muzyczne widowisko śledziło ponad 18 milionów widzów. Największą popularnością cieszył się koncert "SuperJedynki", tuż za nim znalazły się "SuperPremiery".

Tegoroczną edychę widowiska w porównaniu z ubiegłym rokiem śledziło 890 tys. widzów mniej. Również wpływy z reklam są mniejsze o prawie 5 milionów złotych. Nie zmieniło to jednak faktu, że TVP1 była w tym czasie liderem rynku. Lepszymi wynikami może pochwalić się emitowany tydzień wcześniej festiwal Top Trendy 2014, który w przeciwieństwie do opolskiego, nie został skrytykowany za zbyt niski poziom artystyczny.

Oglądaliście Opole 2014?

