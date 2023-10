Eva Longoria chętnie eksponuje długie nogi na czerwonych dywanach podczas premier filmowych i w codziennym życiu. Aktorka ma dobre geny, ale każdego dnia pracuje na swój wygląd. Nie raz przyznawała w wywiadach, że lubi zdrowo się odżywiać. W jej codziennym jadłospisie nie brakuje surowych warzyw i owoców, ryb, chudego mięsa, pełnoziarnistego chleba i orzechów. Nie zapomina też o regularnym nawadnianiu. Od lat skacze na domowej trampolinie i jest wierna treningowi z gumami oporowymi (co nie tylko rzeźbi sylwetkę, ale też wzmacnia mięśnie). Efekt? Aktorka ma 47- lat, a wygląda równie rewelacyjnie jak za czasów „Gotowych na wszystko”.

Reklama

East News

Pierwsze efekty już po pierwszym zabiegu

Dieta i ćwiczenia to jedno. Gwiazda nigdy nie ukrywała, że wierzy również w moc zabiegów pielęgnacyjnych. Warto wziąć z niej przykład.! Jeśli chcecie skutecznie i szybko (jeszcze przed wakacjami!) wysmuklić sylwetkę, koniecznie wypróbujcie modelujące drenujące bandaże. Silnie działający zabieg niweluje oznaki zatrzymywania wody w organizmie, pomaga usuwać tłuszcz i nieestetyczny cellulit. Odmładza ciało. Pierwsze efekty zobaczycie już po pierwszym zabiegu! Co ważne, możecie go wykonywać we własnym domu.

Zestaw od marki Collistar zawiera gotowe do użycia bandaże (można je prać, są wielokrotnego użytku) i uzupełniającą saszetkę z płynem drenującym do kolejnych zabiegów. Całość opiera się na naturalnych, zrównoważonych składnikach, o niedrażniącym zapachu.

Mat. prasowe

Mamy tu m.in. dwa specjalne rodzaje soli, które mają działanie udoskonalające dla skóry (przede wszystkim pomagają szybko pozbyć się nadmiaru płynów), imbir, który działa „przeciwzmęczeniowo”, drenująco i łagodząco, wzmacnia macierz skórną i działa na mikrokrążenie. Wąkrotka azjatycka przywraca skórze gęstość i napina ją, a kofeina modeluje, działa lipotycznie i wzmacnia. A to nie jeszcze nie wszystko, bo m.in. wspomaga aktywność lipaz, czyli enzymów rozkładających tłuszcz w komórkach tłuszczowych. Uelastycznia naczynia krwionośne, poprawia dotlenienie tkanek, a także wspomaga usuwanie nadmiaru płynów.

Idealnie dopasowane do ciała

Co ważne, zabieg wykonamy w zaledwie 30 minut (to mniej niż odcinek ulubionego serialu!). Bandaże można nakładać – w zależności od potrzeb – na nogi, pośladki, biodra i brzuch oraz ramiona. Ich długość jest idealnie dostosowana do każdego ciała. Przy okazji możemy poczytać książkę czy przygotować ulubiony napój. Mamy pełną swobodę ruchów, gdyż płyn z bandaży nie spływa i nie kapie.

Zobacz także

Mat. prasowe

Aby zapewnić ciągłość kuracji, mamy też do dyspozycji opakowanie uzupełniające (czyli zestaw jednorazowych saszetek do dodatkowych zabiegów z bandażami Reshaping Draining Wraps). Oba produkty są praktyczne i łatwe w użyciu.

Mat. prasowe

To jednak nie koniec dobrych informacji. Dla tych z was, które chcą wysmuklić brzuch i biodra, przygotowano nowy intensywny zabieg o rewolucyjnej formule. Inspirowany mezoterapią wykorzystuje dokładnie takie same składniki aktywne, jak te stosowane w medycynie estetycznej. Nie tylko modeluje talię, ale też lokalizuje i redukuje depozyty tłuszczu, ujędrnia naskórek oraz pobudza mikrokrążenie.

Mat. prasowe

My już zaczynamy przygotowania do lata z Collistar. A wy?

Produkty Collistar są dostępne w perfumeriach Douglas, na www.douglas.pl oraz w oficjalnym sklepie internetowym marki www.collistar.com.

Mat. prasowe

Reklama

Artykuł powstał z udziałem marki Collistar