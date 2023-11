W natłoku codziennych spraw czasem zapominamy o tym, że każda z nas powinna czuć się seksownie. A czy jest jakiś lepszy sposób niż zmysłowa bielizna? Na pewno nie! Chcesz odkryć na nowo swój seksapil? Weź udział w naszym KONKURSIE i wygraj bon na bieliznę AXAMI z kolekcji Candy Shop.

Mamy dla Was 5 bonów na komplet bielizny z kolekcji Candy Shop (biustonosz + majtki lub koszulka lub body do wyboru). Wartość każdego bonu to ok. 250 zł.

Chcesz wygrać jeden z nich? Wybierz jeden z deserowych kompletów bielizny Candy Shop i napisz, dlaczego właśnie ten budzi w Tobie namiętność.

Formularz zgłoszeniowy znajdziesz na dole strony.

Candy Shop to nowa kolekcja bielizny od AXAMI – marki znanej wszystkim ceniącym luksus kobietom. Każdy element linii inspirowany jest słodkim deserem – ciasto wiśniowe, żurawinowa muffinka, panna cotta, pralinka, tiramisu… Wybór jest ogromny!

Wystarczy przekroczyć próg tego wyjątkowego „sklepu z cukierkami”, by rozsmakować się w niemożliwym do podrobienia stylu i niepowtarzalnych projektach, w których każda kobieta będzie wyglądać bardzo ponętnie. Nie wierzysz? Wypróbuj modele z delikatnej koronki i subtelnych paseczków, które dodadzą lekkości każdej sylwetce.

Party.pl uwielbia ten słodko-pikantny styl!

Zobacz, nasze TOP 3 deserowych kompletów z linii Candy Shop marki AXAMI.

Tamarillo Sorbet

Materiały prasowe

Słodki smak wnętrza egzotycznego tamarilllo i jego wytrawna skórka idealnie odzwierciedlają połączenie ponętnej czerwieni i wytwornej czerni kompletu Tamarillo Sorbet.

Crème brûlée

Mat. prasowe

Nic dziwnego, że ten komplet bielizny inspirowany jest wykwintnym francuskim deserem. Połączenie czarnej misternej koronki z beżem daje bardzo subtelny i zmysłowy efekt.

Praline

Mat. prasowe

Kto z nas potrafi przejść obojętnie obok pralinek? Tak samo jest z tym czarnym kompletem z półprzezroczystej koronki – uwielbiamy ten półgorset!

Który komplet podoba Ci się najbardziej? Zobacz całą kolekcję Candy Shop na stronie sklepu internetowego Axami i wybierz swój ulubiony!

KONKURS

Weź udział w naszym konkursie i wygraj 1 z 5 bonów na zakupy w sklepie internetowym.

Wybierz jeden z deserowych kompletów bielizny Candy Shop i napisz dlaczego właśnie ten budzi w Tobie namiętność.

Już wiemy, kto zachwyci cudownymi kompletami bielizny od AXAMI z linii Candy Shop. Ze wszystkich odpowiedzi wybraliśmy najlepsze i nagrodziliśmy. Bony na zakupy w sklepie internetowym otrzymują:

Krzysztof S., Mielno

Alicja Z., Hrubieszów

Agnieszka K., Nidzica

Piotr B., Tarnów

Magdalena R., Warszawa-Wesoła



GRATULUJEMY!

Dziękujemy też za wszystkie Wasze odpowiedzi konkursowe i zapraszamy do udziału w innych konkursach, które już niedługo pojawią się na Party.pl.