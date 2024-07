KONKURS ZAKOŃCZONY!

Reklama

Lista laureatów:

1. Łukasz Pxxxxsza

2. Marcin Wxxxxuk

3. Katarzyna Kxxxacz

4. Natalia Rxxxxxka

5. Krzysztof Kxxxxxki

6. Artur Sxxxxxek

7. Agata Pxxxxxxxka

8. Dawid Rxxxur

9. Bartłomiej Uxxxxrz

10. Natalia Szxxxxxka

11. Karolina Rxxxxxxka

12. Magdalena Sxxxxxxka

13. Marta Pxxxxxxka

14. Olivia Haaaaaaer

15. Maria Sxxxxxxka

16. Agnieszka Żxxxxxka

17. Grzegorz Mxxxut

18. Anna Czxxxxxxka

19. Paulina Axxxxka

20. Ewelina Kxxxxxka

21. Julia Sxxxxxxxka

22. Rafał Mxxxak

23. Mateusz Sxxxxeń

24. Agnieszka Nxxak

25. Sebastian Szxxxxuk

26. Rafał Kxxxxxki

27. Paulina Wxxxxxka

28. Jakub Dxxxxxcz

29. Jakub Kxxxła

30. Bartosz Dxxma

Gratulujemy! Ze zwycięzcami skontaktujemy się wkrótce!

Zobacz także

KONKURS ZAKOŃCZONY!

Gala MTV EMA 2014 to największe muzyczne święto w całej Europie. Już 9 listopada do Glasgow zjadą topowe światowe gwiazdy, które powalczą o prestiżową statuetkę. Wśród nich także reprezentacja Polski. Kto to będzie? Podczas wielkiej imprezy MTV EMA PRE-PARTY 2014, która odbędzie się 4 listopada w klubie Soho w Warszawie, wręczona zostanie statuetka dla Najlepszego Polskiego Artysty, który pojedzie do Glasgow walczyć o kolejny tytuł. Chcesz w niej uczestniczyć? Mamy dla Ciebie 1 z 30 podwójnych wejściówek! Wystarczy odpowiedzieć na proste pytanie.

Nagrody

Do wygrania jest 30 podwójnych zaproszeń na MTV EMA PRE-PARTY 2014, która odbędzie się 4 listopada 2014 w klubie Soho w Warszawie. Wstęp na imprezę tylko dla osób pełnoletnich. Bilety zostaną przekazane przez firmę zewnętrzną (szczegóły w regulaminie konkursu).



Zadanie konkursowe

Żeby otrzymać bilet musisz odpowiedzieć na krótkie pytanie i uzasadnić swój wybór w max. trzech zdaniach:



Czy Dawid Kwiatkowski ma szansę wygrać nagordę dla Najlepszego Światowego Artysty MTV EMA 2014?

Na zgłoszenia czekamy do 31 października, do 10:00

Wyniki ogłosimy do 31 października, ok. godz. 15.00.

Regulamin konkursu

Swoje odpowiedzi wysyłajcie na adres mtv@afterparty.pl w tytule wpisując "MTV EMA PRE-PARTY 2014". Pamiętajcie o podaniu imienia i nazwiska, adresu e-mailowego i daty urodzenia. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział tylko w towarzystwie opiekuna.

Do dzieła!

Reklama

Artyści, z którymi Dawid Kwiatkowski walczy o nagrodę MTV EMA Best East Act 2014: