Zamieszanie wokół Rafała Maślaka i jego suczki Tequilli! Kilka dni temu model pochwalił się na swoim Facebooku, że niebawem na świecie pojawią się małe szczeniaczki. Wydał obszerne oświadczenie, w którym o tym poinformował i nie ukrywał swojej radości. Szczeniaki miały być owocem "ogromnej miłości" do psa sąsiadów tej samej rasy. Niestety post już zniknął z profilu Rafała Maślaka, ponieważ pojawił się konflikt interesów.

Model został nominowany przez portal psy.pl w konkursie "Serce dla zwierząt". Niestety po publikacji wpisu została ona wycofana.

Suczka rasy westie i jej szczeniaczki przeszkodziły Rafałowi Maślakowi w zdobyciu nagrody. Wcześniej jego kandydaturę argumentowano tym, że działa na rzecz jednego ze schronisk i pomaga bezpańskim zwierzętom. Niestety teraz nominacja została wycofana, a w tej sprawie wydano specjalne oświadczenie:

Portal Psy.pl, organizator plebiscytu „Serce dla Zwierząt” 2017 z przykrością informuje o wycofaniu nominacji Rafała Maślaka do tego prestiżowego wyróżnienia. Serce dla Zwierząt to nagroda, którą od 14 lat portal Psy.pl i jego czytelnicy przyznają osobom, które w szczególny sposób i bezinteresownie działają na rzecz zwierząt.W tym roku gremium redakcyjne zaszczyciło nominacją m.in. Rafała Maślaka. Jako osoba publiczna wykorzystuje on swoją popularność, by pomagać zwierzętom. Współpracował m.in. ze schroniskiem koło Ostrowa Wielkopolskiego. Owoc tej współpracy to kilkanaście psów, które dzięki zaangażowaniu celebryty znalazły dom. Z przykrością informujemy jednak, że zmuszeni jesteśmy wycofać nominację Rafała Maślaka do nagrody Serce dla Zwierząt 2017. Kilka dni temu z fanpage’a gwiazdy dowiedzieliśmy się, że jego suczka w typie rasy westie spodziewa się szczeniąt. Jak szybko się okazało, to nie przypadek – pan Rafał organizował spotkania swojej suczce z samcem (również w typie rasy westie), należącym do jego sąsiadów. Wszystko po to, by na świat przyszły słodkie szczeniaczki.