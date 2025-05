Choć Adrian Zandberg jest postacią znaną z sejmowych wystąpień i zaangażowania w sprawy społeczne, jego życie prywatne pozostaje w cieniu. Urodzony w Danii, wychowany w Polsce, łączy w sobie skandynawską powściągliwość z polską pasją do sprawiedliwości społecznej. Jego rodzina i doświadczenia życiowe miały ogromny wpływ na kształtowanie jego poglądów i kariery politycznej. Mierzący prawie dwa metry wzrostu, nieustępliwy polityk w domu pokazuje zupełnie inne oblicze.

Adrian Zandberg przeprowadził się z Aalborgu do Warszawy

Adrian Tadeusz Zandberg urodził się 4 grudnia 1979 roku w duńskim Aalborgu, gdzie jego rodzice, Piotr i Ewa, wyemigrowali w celach zarobkowych. W 1986 roku rodzina wróciła do Polski i osiedliła się w Warszawie. Adrian uczęszczał do Autorskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 42, a następnie studiował prawo i historię na Uniwersytecie Warszawskim. Już w młodości wykazywał zainteresowanie technologią i programowaniem, co zaowocowało późniejszą pracą jako programista.

Adrian Zandberg zaczynał jako aktywista

Zaangażowanie Adriana Zandberga w politykę rozpoczęło się już w czasach studenckich. W 2015 roku współzałożył Partię Razem, której celem było wprowadzenie lewicowych wartości do polskiej polityki. Od 2019 roku pełni funkcję posła na Sejm, a od 2022 roku jest współprzewodniczącym partii. W 2025 roku ogłosił swoją kandydaturę na urząd prezydenta RP, prezentując program oparty na sprawiedliwości społecznej i równości.

Kim jest żona Adriana Zandberga? Razem wychowują dwójkę dzieci

Adrian Zandberg jest żonaty z Barbarą Audycką-Zandberg, cenioną socjolożką i specjalistką w dziedzinie polityki mieszkaniowej. Para poznała się w latach 2000. Barbara ukończyła Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie obroniła doktorat na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest wykładowczynią i aktywnie uczestniczy w badaniach naukowych.

Barbara Audycka-Zandberg to absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. Jest doktorem nauk społecznych i pełni funkcję adiunktki na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2021 roku uzyskała stopień naukowy doktora po obronie pracy dotyczącej polityki mieszkaniowej. Jej dorobek naukowy obejmuje również współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie jako badaczka współrealizowała projekty w ramach programu Horyzont 2020.

Adrian i Barbara mają dwoje dzieci: córkę Olgę i syna Olafa. Rodzina Zandbergów prowadzi spokojne życie, z dala od medialnego zgiełku. Adrian często podkreśla, że rodzina jest dla niego najważniejsza i stanowi źródło wsparcia oraz motywacji do działania zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. Dzisiaj mieszkają na Mokotowie.

Tu chodziłem do szkoły, tu dziś mieszkam razem z żoną i dziećmi, dosłownie kilkaset metrów od mojej starej podstawówki opowiadał polityk.

Moja córka urodziła się parę ulic dalej, w szpitalu, w którym kiedyś pracowała jej prababcia. Mój syn kopie piłkę na tych samych boiskach, co ja trzydzieści lat wcześniej wspominał Zandberg.

Adrian Zandberg wystąpił w serialu. Wszystko przez imponujący wzrost

W dzieciństwie Adrian Zandberg wystąpił w jednym z odcinków serialu „Ballada o Januszku” z 1988 roku. Jego wzrost wynosi 198 cm, co sprawia, że wyróżnia się w tłumie. W młodości był związany z posłanką Barbarą Nowacką, z którą tworzył związek przez trzy lata. Poza polityką interesuje się technologią i programowaniem, co znajduje odzwierciedlenie w jego wcześniejszej pracy zawodowej.

W przeszłości Adrian Zandberg kochał się w innej polityczce lewicy

Choć dziś Adrian Zandberg jest szczęśliwym mężem Barbary Audyckiej-Zandberg, jego młodzieńcze serce biło niegdyś dla innej znanej postaci lewicy – Barbary Nowackiej. Związek tej pary miał miejsce w czasach studenckich, kiedy oboje dopiero rozpoczynali swoją drogę w świecie polityki i społecznego aktywizmu. Relacja trwała około trzech lat i choć zakończyła się rozstaniem, pozostawiła po sobie ślad szacunku i wzajemnego zrozumienia.

