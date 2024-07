Pastele królują nie tylko w modzie, ale wiodą prym również w trendach makijażowych. W najnowszych kolekcjach najpopularniejszych marek kosmetycznych znajdziecie wiele propozycji w tych właśnie kolorach.

W naszym przeglądzie znajdziecie: lakiery do paznokci, cienie do powiek, szminki do ust i błyszczyki. Wszystkie oczywiście w pastelowych odcieniach najmodniejszych kolorów sezonu. Jednak naszym największym hitem jest róż do policzków marki Sisley.

W galerii znajdziecie pastelowe kosmetyki na wiosnę 2015: