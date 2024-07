Zofia Maria Ślotała to najświeższa ikona mody naszego show biznesu. Stylistka i partnerka Borysa Szyca wie jak wyglądać dobrze. Tym razem podczas pokazów na Silesia Fashion Look, Zofia Maria Ślotała miała na sobie krótką sukienkę ozdobioną kwiatami z kolekcji H&M Conscious Collection i gładko spięte do tyłu włosy.

Swój najnowszy look z czerwonego dywanu uzupełniła modnym kompletem bransoletek. Jak się okazało bransoletki Zofia Maria Ślotała kupiła w Mokobelle. Biżuterię z tą metką kochają również inne gwiazdy.

Gwiazda miała na sobie m.in. srebrną obręcz z czaszkami, która w Mokobelle kosztuje ok. 320 złotych oraz bransoletkę z jadeitów z zawieszką i obrączką z pozłacanego srebra, za ok. 170 złotych.



