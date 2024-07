Katie Holmes znów promienieje. Aktorka pojawiła się na imprezie w Nowym Jorku w bardzo stylowym zestawie z metkami największych światowych projektantów. Miała na sobie czarną sukienkę z prześwitami od duetu Dolce & Gabbana (wiosna-lato 2013) oraz sandałki na obcasie projektu Valentino. Całość uzupełniła wąskim paskiem pod kolor sukienki, który idealnie podkreślił jej figurę.

W tej odsłonie Katie wygląda pięknie i bardzo kobieco. Czerń od stóp do głów świetnie komponuje się z jej urodą, a szczery szczery uśmiech wskazuje na to, że gwiazda w końcu jest szczęśliwa. Kochamy ten look!

Tak Katie Holmes prezentowała się na imprezie w Nowy Jorku: