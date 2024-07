Gwiazdy często wybierają ubrania z sieciówek. Ostatnio w stylizacji z sukienką znanej marki sieciowej pojawiła się Grażyna Torbicka. Na premierze filmu "Bilet na księżyc" miała na sobie granatową, obcisłą sukienkę midi w subtelną kratę. Kupiła ją w Zarze za 299zł.

Do tego czarne kryjące rajstopy i czarne, lakierowane czółenka w szpic. To modna, ale i wpisująca się w klasykę stylizacja, która wspaniale podkreśliła zgrabną figurę dziennikarki. Musimy ją pochwalić za to, że doskonale dostosowuje sezonowe trendy do swojego wieku. Brawo!