Doda uwielbia krótkie spódnice i sukienki. Kiedyś nosiła te obcisłe, ołówkowe, teraz gdy wybiera mega modne - szyte z klosza. Niedawno pojawiła się w skórzanej sukience z rękawem 3/4 marki Bizuu. Sukienka kosztuje, bagatela, 2490zł.

Do tego dopasowała jasno beżowe kozaczki. W takim jasnym looku, Dorota wygląda bardzo subtelnie. Beże wyjątkowo do niej pasują! Oprócz tego, piosenkarka zaskoczyła nową fryzurą z grzywką. Świetny look.

