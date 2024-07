Anna Wyszkoni pojawiła się w gronie gwiazd przybyłych na konferencję prasową tegorocznego festiwalu Top Trendy. Artystka na czerwonym dywanie prezentowała się świetnie. W długie sukience tubie, dżinsowej ramonesce i torebce w stylu Chanel wyglądała świeżo, modnie i rockowo.

Gwiazda swój look uzupełniła słynnymi okularami marki Ray-Ban. Cukierkowy kolo modelu Wayfarer sprawił, że kultowe okulary nabrały nowego wydźwięku. Ekstrawagancki dodatek w tym stylu to koszt ok. 539 złotych. Sporo, ale w końcu okulary przeciwsłoneczne w tym stylu noszą największe gwiazdy na świecie, więc może warto? ;)

