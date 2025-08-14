Kasia Nawrocka, 7-letnia córka nowego prezydenta RP Karola Nawrockiego, zyskała ogromną sympatię i zainteresowanie opinii publicznej już podczas wieczoru wyborczego. Dziewczynka, towarzysząc rodzicom w ważnych chwilach kampanii, ujawniła swoją pogodną i rezolutną naturę. Zachowanie małej Kasi zyskało uznanie nie tylko ze strony obserwatorów, ale także najbliższej rodziny. Jak wspomina Waldemar Nawrocki – wujek prezydenta – dziewczynka od pierwszych chwil zachwycała swoim urokiem.

Uroczyste zaprzysiężenie Karola Nawrockiego: córka w centrum uwagi

Podczas zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta RP, które odbyło się w Warszawie, pod Pałacem Prezydenckim, uwaga fotoreporterów i zebranych skupiła się nie tylko na głównym bohaterze uroczystości, ale również na jego córce. Kasia Nawrocka prezentowała się w białej sukience ozdobionej kokardką i falbanką. W kolejnych momentach dnia dziewczynka zmieniła kreację na sukienkę w kolorze niebieskim – identycznym, jak garsonka jej mamy, Marty Nawrockiej.

Stylizacje dziecka nie były przypadkowe – dziewczynka dbała o każdy szczegół. Przed rozpoczęciem ceremonii zapytała wujka: „Wujo, ty krawat masz czy nie? Jak nie masz krawata, to musisz rozpiąć koszulę!”. To krótkie zdanie pokazało, jak bardzo Kasia angażuje się w rodzinne wydarzenia i jak dużą uwagę przywiązuje do detali.

„Ona ma geny królewskie” – emocjonalna wypowiedź Waldemara Nawrockiego

Waldemar Nawrocki, były trener boksu Karola Nawrockiego, nie krył emocji, mówiąc o swojej bratanicy. W rozmowie z „Super Expressem” stwierdził wprost: „Kasi nie da się nie lubić. Ona zachowuje się, jakby miała w sobie geny królewskie!”. Dodał również, że jego zdaniem Kasia jest jak „druga pierwsza dama”, podkreślając jej obecność u boku prezydenta i pierwszej damy.

Słowa Waldemara Nawrockiego ujawniają nie tylko jego emocjonalne podejście do zaprzysiężenia, ale też głęboką dumę z bliskich. „Ona jest fantastyczna, a Karol jest w niej rozkochany!” – mówił, nie kryjąc wzruszenia.

Stylizacja jak u mamy – modowe inspiracje małej Kasi

Podczas ceremonii w Warszawie Kasia Nawrocka zaskoczyła wszystkich starannie dobranymi stylizacjami. Początkowo pojawiła się w białej sukience, a następnie przebrała się w niemal identyczną jak jej mama, niebieską kreację. Wybór takiego stroju wyraźnie pokazuje, że dziewczynka czerpie modowe inspiracje z Marty Nawrockiej, która jako pierwsza dama RP również zachwyciła elegancją.

Stylizacja Kasi została odebrana jako przemyślana i symboliczna – z jednej strony dziecięca i niewinna, z drugiej dojrzała i dostojna. To tylko wzmocniło porównania do „drugiej pierwszej damy”, jakie pojawiły się w mediach i wśród bliskich prezydenta.

Rodzinne wzruszenie: jak wyglądał dzień zaprzysiężenia prezydenta?

Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na urząd prezydenta RP było jednym z najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni. Uroczystość odbyła się pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie i zgromadziła najważniejsze osoby w państwie oraz rodzinę prezydenta. Jednym z najbardziej poruszonych uczestników był Waldemar Nawrocki, który przyznał, że udział w wydarzeniu był dla niego czymś więcej niż formalnością.

„Jak mnie pan o to pyta, to mam ciarki i łzy wzruszenia mi do oczu napływają. Nie wiem, jak wygląda niebo, ale dla mnie to było jeszcze lepsze niż niebo” – powiedział. Największe wrażenie zrobiła na nim msza w intencji prezydenta. „Człowiek niby chodzi do kościoła, ale to było coś więcej. Po prostu szaleństwo” – dodał.

W tych emocjonalnych słowach ujawnia się nie tylko osobista duma z sukcesu bratańca, ale też uznanie dla całej prezydenckiej rodziny – szczególnie dla małej Kasi Nawrockiej, która swoją obecnością i zachowaniem oczarowała nie tylko krewnych, ale i całą Polskę.

Marta Nawrocka i Kasia Nawrocka, fot. Stach Antkowiak/REPORTER