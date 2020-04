Bronisław Cieślak szczerze o związku bratanicy - Anny Cieślak z Edwardem Miszczakiem! "To prawy człowiek"

Bronisław Cieślak w skomentował zaskakującą informację o związku Anny Cieślak i Edwarda Miszczaka! Jak aktor ocenił nowego partnera swojej bratanicy i czy miał już okazję go poznać?

Kilka dni temu portal Pudelek.pl poinformował, że Anna Cieślak spotyka się z Edwardem Miszczakiem. Aktorka i dyrektor programowy TVN do tej pory nie skomentowali plotek na swój temat, jednak teraz ich związek potwierdził wujek Anny Cieślak!

Zobaczcie, co powiedział!

Bronisław Cieślak, czyli słynny Borewicz z hitowego serialu "07 zgłoś się", w rozmowie z "Faktem" w szczerych słowach skomentował związek swojej bratanicy. Aktor nie ukrywa, że zna Edwarda Miszczaka i bardzo go ceni.

Znam Edwarda niemal 100 lat, jeszcze z jego krakowskich czasów, toteż nie jest to dla mnie nowa osoba. To prawy człowiek, więc się nie martwię o Anię. O ich związku dowiedziałem się już jakiś czas temu, więc mnie to nie zaskakuje. Życzę im wszystkiego najlepszego - przyznał w rozmowie z "Faktem".