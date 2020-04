Pod nowym postem Anny Cieślak masa komentarzy o jej nowym związku! Na te pozytywne reaguje! Jak?

Dwa dni temu Pudelek.pl podał sensacyjną informację o związku Anny Cieślak z Edwardem Miszczakiem. 39-letnia aktorka, gwiazda m.in. "Na wspólnej" oraz 65-letni dyrektor programowy TVN, według relacji portalu, są parą od jesieni poprzedniego roku. Oboje nie mówią o swoim życiu prywatnym, więc na oficjalne potwierdzenie nie mamy co liczyć. Anna Cieślak na swoim Instagramie daje jednak pewne znaki dotyczące jej nowego związku.

Anna Cieślak reaguje na pozytywne komentarze o jej nowym związku

Anna Cieślak jest ponoć mocno zaskoczona faktem, że informacje o jej związku z Edwardem Miszczakiem ujrzały światło dziennie. W sieci pojawiło się bowiem mnóstwo komentarzy na ten temat, zarówno tych negatywnych, jak i pozytywnych. Także na jej Instagramie! Pod jej ostatnim postem (w którym pisze o teatrze) pojawiło się mnóstwo opinii na temat sensacyjnych plotek. Niektóre są wprost hejterskie i prześmiewcze:

To co, po pandemii watek w Na Wspolnej rozbudowany? Pani Anno, niech Pani powie, że to nieprawda...błagam! Rozenkowa bedzie musiala urodzic aby przebic ten njus. No i straci numer 1 w TVN Mam nadzieję że to spóźniony żart 1 kwietniowy ... - piszą internauci (pisownia oryginalna)

Ania otrzymuje również dużo słów wsparcia od fanów:

Życzę szczęścia z Panem Edwardem! Wydaje się być sympatycznym gościem! Wiek to tylko liczba. Pozdrawiam

Aniu, pozwole sobie tak napisac bo jestem ciut starsza od Ciebie. Zycze szczescia i nie przejmowac sie glupimi docinkami. Zycie jest za krotkie aby tracic czas na ludzi , ktorzy poza obelgami nic innego nie potrafia.

Jest Pani prześliczna :) Wszystkiego co najlepsze w związku ❤️❤️❤️ a hejterów olewajcie, to smutne dusze, szkoda energii dla nich - piszą fani (pis. oryginalna).

Co ciekawe, Ania Cieślak wszystkie pozytywne komentarze, polubiła! I do tej pory to jej jedyna reakcja na wszelkie doniesienia!

Anna Cieślak jest w związku z Edwardem Miszczakiem.

East News