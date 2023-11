1 z 6

"Pierwsza miłość": Wygląda na to, że Krystian (Patryk Pniewski) wreszcie znalazł dziewczynę, z którą zwiąże się na stałe. Po licznych romansach chłopak stanie przed poważnym życiowym wyzwaniem. Jego aktualna dziewczyna, Kalina, jest z nim w ciąży! Po trudnych początkach, próbie aborcji i poznaniu nawzajem swoich rodziców, para ostatecznie zdecyduje się wspólnie wychować dziecko. Aby się do siebie zbliżyć Krystian i Kalina postanawiają razem zamieszkać. Ich nowym domem okazuje się mieszkanie Sabiny, która wyjechała na rehabilitację do Londynu.

Zanim Krystian poznał Kalinę (Magdalena Dąbrowska), miał sporo związków - niektóre były bardzo dramatyczne... Przypomnijcie sobie, z kim był związany!

