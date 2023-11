Patryk Pniewski opowiedział nam o dalszych losach swojej postaci w serialu "Pierwsza miłość". U bohatera granego przez aktora zajdą wielkie zmiany w życiu prywatnym, bowiem ukochana Krystiana, Kalina jest w ciąży!

Krystian stanął teraz przed sporym wyzwaniem czyli tzw. samodzielność i dorosłość. Przychodzi w końcu taki etap w życiu każdego człowieka - mówi nam Patryk Pniewski.

Patryk zdradził też, że ojciec Krystiana i jego partnerka będą wtrącać się w życie jego bohatera, co doprowadzi do konfliktu. Co jeszcze zdradził? Czy boi się grać z bobasem na planie? Czy sam chciałby już zostać ojcem? Zobaczcie nasz wywiad z Patrykiem Pniewskim!

Patryk Pniewski opowiedział nam o swojej roli w serialu "Pierwsza miłość"

