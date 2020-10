Wszystkich Świętych w dobie pandemii. Czy pojawią się dodatkowe obostrzenia? 

Święto Zmarłych już za miesiąc. Jest to czas, kiedy odwiedzamy groby naszych najbliższych, często również spotykamy się z rodziną, której dawno nie widzieliśmy. Jednak w dobie pandemii ten dzień może wyglądać inaczej niż dotychczas, zwłaszcza, że od niedawna w Polsce gwałtownie przybywa zachorowań. Wiceszef Ministerstwa Zdrowia, Waldemar Kraska, zapowiedział na antenie Polskiego Radia, że będą wydane dodatkowe zalecenia dotyczące zachowywania się podczas Wszystkich Świętych. Czego możemy się spodziewać? Sprawdźcie szczegóły.

Pandemia koronawirusa niestety nie odpuszcza i aktualnie odnotowujemy kolejne rekordy. 1 października przybyło aż 1967 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i jak dotąd jest to najwyższy, dobowy wynik. Ministerstwo Zdrowia rozważa ponowne wprowadzanie obostrzeń, jednak mają być one wdrażane przede wszystkim w strefach żółtych i czerwonych.

Jak jednak wiadomo, już za chwilę Święto Zmarłych - to oznacza wyjazdy, tłumne wizyty na cmentarzach, a także spotkania z rodziną. Czy w związku z tym Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzić dodatkowe obostrzenia? Waldemar Kraska na antenie Polskiego Radia powiedział, że najprawdopodobniej będą wydane zalecenia, aby jednak w tym roku ograniczyć wyjazdy.

Na ten moment nie wiadomo również, czy będzie obowiązek noszenia maseczek na cmentarzu. O szczegółowych zaleceniach dowiemy się za dwa, trzy tygodnie.

Być może trzeba będzie ten ruch ograniczyć, ale jeszcze jest przed nami miesiąc i musimy na bieżąco analizować, w jaki sposób do tej kwestii podejść. Te kontakty, gdy przyjeżdżamy do rodziny z daleka, mogą skutkować tym, że oprócz radości z widzenia się z najbliższymi, możemy zostać zakażeni lub my możemy zakazić najbliższych. To jest jeszcze do dyskusji. W tej chwili nie ma żadnych decyzji - powiedział na antenie TVN24 wiceminister zdrowia.