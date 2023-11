Między Dniem Wszystkich Świętych a Dniem Zadusznym są dość spore różnice. Pierwszy dzień świąt jest zdecydowanie bardziej radosny, drugi skłania do modlitwy i wspomnień. Na czym dokładnie polegają oba święta i czym się różnią? Data i geneza Wszystkich Świętych i Zaduszek.

Dzień Wszystkich Świętych - kiedy wypada i skąd się wywodzi?

Dzień Wszystkich Świętych to święto stałe, które zawsze wypada dnia 1 listopada - w tym roku będzie to piątek. Ten dzień jest ustawowo wolny od pracy, zamknięte są wszystkie placówki publiczne i sklepy.

Celebracja tego dnia, wbrew powszechnej opinii, powinna być radosna. Tego dnia wspominamy osoby zmarłe, które zostały uznane za święte i są w królestwie Boga. Genezy obchodów 1 listopada upatruje się już w VIII w. n.e. Pierwsze obrządki związane z tym świętem miały miejsce najprawdopodobniej w 741 roku w Rzymie.

Dzień Zaduszny - kiedy wypada i skąd się wywodzi?

Zaduszki , czyli Święto Zmarłych wypadają dzień później - 2 listopada, w tym roku będzie to sobota. Nie jest to dzień wolny od pracy, więc wszystkie sklepy i punkty usługowe będą otwarte.

Zaduszki wywodzą się ze zwyczajów pogańskich okresu przedchrześcijańskiego. Modlitwy za dusze zmarłych osób odprawiane były już w VII wieku, jednak dopiero w 998 roku opat klasztoru benedyktyńskiego ustanowił 2 listopada obowiązkowym dniem modlitw za zmarłych. Zaduszki zostały oficjalnie wpisane do liturgii rzymskiej i kalendarza jako święto chrześcijańskie w 1311 roku. W tym dniu modlimy się za dusze wszystkich zmarłych osób - rodziny, przyjaciół, aby trafili oni do nieba.

Czym się różni Wszystkich Świętych od Zaduszek?

Wszystkich Świętych jest to święto osób zmarłych, które zostały uświęcone i trafiły już do nieba. W Zaduszki modlimy się z kolei w intencji osób, które zostały zesłane do czyśćca i nie trafiły jeszcze do królestwa niebieskiego.

Pierwszy dzień świąt jest zdecydowanie bardziej radosny. Z kolei Zaduszki powinny wprowadzić nas w zadumę i modlitwę, to czas kiedy możemy wspominać bliskie nam osoby, których już nie ma na tym świecie.

Choć w teorii między Dniem Wszystkich Świętych a Dniem Zadusznym są dość duże różnice, to w Polsce obchodzimy je dość podobnie. Zwykle odwiedzamy groby naszych bliskich, ozdabiamy groby, zapalmy znicze i modlimy się za ich dusze.