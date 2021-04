Marian Lichtman w rozmowie z mediami odbiera zarzuty menedżera Krzysztofa Krawczyka i tłumaczy swoje zachowanie na pogrzebie artysty. Czy muzyk naprawdę "przepychał" się w trakcie ostatniego pożegnania legendy polskiej sceny muzycznej? Jest zdecydowany komentarz Mariana Lichtmana! Muzyk uderza w menedżera Krzysztofa Krawczyka!

W sobotę 10 kwietnia w Grotnikach rodzina, przyjaciele i fani pożegnali Krzysztofa Krawczyka. Artysta zmarł w poniedziałek wielkanocny, 5 kwietnia, a kilka dni później odbył się jego pogrzeb. Na ceremonii nie zabrakło Mariana Lichtmana z którym Krzysztof Krawczyk występował w zespole "Trubadurzy". Niestety, ostatnio okazało się, że podczas pogrzebu między Marianem Lichtmanem, a żoną zmarłego artysty doszło do bardzo nieprzyjemnej rozmowy.

Marian Lichtman w rozmowie z "Faktem" skomentował zarzuty o "przepychanie" się na pogrzebie. Muzyk twierdzi, że podczas ceremonii musiał bronić syna Krzysztofa Krawczyka! Marian Lichtman uderzył w Kosmalę.

W miejscu, w którym odbywały się uroczystości pogrzebowe, dostrzegłem gdzieś z tyłu Krzysia, syna piosenkarza. Można powiedzieć, że był bojkotowany, więc ja go popchnąłem naprzód i powiedziałem: "Idź do samej trumny, pożegnaj swojego tatę". Tak zrobił, choć nieśmiało, a jak zobaczył to Kosmala, to prawie szału dostał. Stanąłem przy Krzyśku i również pożegnałem zmarłego, bo to był mój największy przyjaciel. Kosmala skłamał w mediach społecznościowych, pisząc, że ja się przepychałem. Nieprawda. Ja tylko chciałem przepuścić syna Krzysztofa Krawczyka, bo nikt go nie chciał dopuścić do trumny. Podejrzewam, że tak się stało na prośbę pana Kosmali. Nie mogłem na to patrzeć- muzyk powiedział w wywiadzie dla "Faktu".