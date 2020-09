Wstrząsająca wizja Krzysztofa Jackowskiego na jesień! "Będą żądania, żebyśmy masowo oddawali krew"

Krzysztof Jackowski opowiedział o swojej najnowszej wizji dotyczącej naszej przyszłości. Najsłynniejszy jasnowidz w Polsce opublikował na swoim kanale na YouTube.com kolejne nagranie w którym mówi, że czekają nas naprawdę trudne chwile. Wygląda na to, że pandemia koronawirusa to dopiero początek czegoś znacznie bardziej tragicznego! Według Krzysztofa Jackowskiego najgorsze wydarzy się w listopadzie.

Krzysztof Jackowski już od jakiegoś czasu ostrzega, że jesienią- według jego wizji- może dojść do wielkiej wojny. Teraz jasnowidz w najnowszym nagraniu opowiedział o kolejnych szczegółach swojej przerażającej wizji dotyczącej naszej przyszłości.

Może się wydarzyć coś takiego, że będzie bardzo poważna wojna- poza Polską ona się zacznie, w listopadzie. Ja nie stawiam tutaj dat, mówiłem wam o tym czasie, to zwróćcie uwagę tak samo nielogicznie wyglądało to jak ja mówiłem "słuchajcie rok 2019 był ostatnim rokiem w miarę normalnym, spokojnym 2020 obedrze nas ze złudzeń, to będzie pierwszy rok czegoś co w przyszłości nazwiemy wojną na świecie- mówił Krzysztof Jackowski. (...) Listopad, ja mam poczucie, że to jest miesiąc od którego bardzo dużo będzie zależało. Większość z was widzi, co się dzieje na świecie. Punktem istotnym w tym roku będzie listopad. Jeżeli będziecie widzieli, że w październiku będzie wam się nakazywało w powodu koronawirusa różne rzeczy, też z ograniczeniem pewnych praw konstytucyjnych, będzie się apelowało do naszego zdrowego rozsądku, żebyśmy się na to godzili- wówczas, jeżeli to się zacznie w październiku to nie miejcie wątpliwości, że w listopadzie czeka was coś o wiele gorszego związanego z tym co ma się wydarzyć na świecie. Dla mnie nie ulega wątpliwości, to co was straszyłem od kilku lat i ustawiałem to na 2020 rok, dla mnie nie ma wątpliwości, że jest to na rzeczy i musimy się przygotować.