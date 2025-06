Marek Witold Suski, urodzony 11 czerwca 1958 roku w Grójcu, to polski polityk i technik teatralny, od 2001 roku nieprzerwanie zasiadający w Sejmie jako poseł z ramienia Prawa i Sprawiedliwości

Zawał serca Marka Suskiego – potwierdzenie i reakcja polityka

Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości i jeden z założycieli tej partii, przeszedł zawał serca. Szokującą informację o swoim stanie zdrowia potwierdził sam polityk w rozmowie z portalem blaskonline.pl. Jak wyznał, czuje się już lepiej i wyraził nadzieję na szybki powrót do pracy.

Mam nadzieję na szybki powrót do pracy – powiedział Suski.

Polityk, który 11 czerwca obchodził swoje 67. urodziny, nie ukrywa, że sytuacja była poważna. Zawał serca, jaki przeszedł, wymagał interwencji i leczenia w placówkach medycznych w województwie mazowieckim.

Suski hospitalizowany w Grójcu i Radomiu – podziękowania dla medyków

Po wystąpieniu objawów zawału Marek Suski trafił do szpitali w Grójcu i Radomiu. To właśnie tam, pod opieką lekarzy, rozpoczął leczenie. Polityk nie krył swojej wdzięczności wobec personelu medycznego obu placówek.

Bardzo dziękuję personelowi szpitala w Grójcu i Radomiu za profesjonalne i bardzo sympatyczne zajęcie się moim zdrowiem - podkreślił Suski w rozmowie z dziennikarzami.

Szpital w Grójcu to placówka znajdująca się w jego rodzinnym regionie. Z kolei Radom również znajduje się w województwie mazowieckim. To właśnie tam przeprowadzono dalsze etapy leczenia i rehabilitacji po zawale serca.

Kim jest Marek Suski? Polityczna droga posła PiS

Marek Suski to postać doskonale znana w polskiej polityce. W latach 90. działał w Porozumieniu Centrum – pierwszej partii Jarosława Kaczyńskiego. W 2001 roku znalazł się w gronie założycieli Prawa i Sprawiedliwości.

Od 2001 roku nieprzerwanie zasiada w Sejmie jako poseł PiS. Jest jednym z najdłużej urzędujących parlamentarzystów w historii tej partii. W trakcie swojej kariery pełnił wiele funkcji, angażował się w liczne inicjatywy legislacyjne oraz kampanie partyjne.

Jako polityk był wielokrotnie widoczny w mediach, a jego działalność budziła kontrowersje i emocje. Nie zmienia to jednak faktu, że jest jednym z najważniejszych członków PiS i bliskim współpracownikiem liderów partii.

Co dalej z aktywnością polityczną Marka Suskiego?

Po przejściu zawału serca, wiele osób zadaje sobie pytanie: co dalej z aktywnością polityczną Marka Suskiego? Choć sam polityk zapewnia, że chce jak najszybciej wrócić do swoich obowiązków, to jego dalsza aktywność będzie zależna od opinii lekarzy i przebiegu rehabilitacji.

„Czuję się już lepiej” – mówi Suski, jednak jak przyznają eksperci, powrót do intensywnej pracy po zawale serca wymaga ostrożności i czasu. Tym bardziej że polityk ma już 67 lat, a jego zdrowie wymaga teraz szczególnej troski.

Nie wiadomo jeszcze, czy Marek Suski zdecyduje się na chwilowe wycofanie się z życia publicznego, czy też wróci do aktywnej działalności parlamentarnej. Jedno jest pewne – zawał serca, który przeszedł, był poważnym sygnałem ostrzegawczym.

Jego zwolennicy liczą na pełny powrót do zdrowia, a cała sytuacja wywołała wiele emocji zarówno wśród wyborców, jak i w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Informacja o tym, że Marek Suski trafił do szpitala, poruszyła opinię publiczną, a jego stan zdrowia nadal jest przedmiotem zainteresowania.

