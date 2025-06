Ewa Bem ma za sobą wyjątkowo trudny czas. 17 stycznia straciła męża, z którym była bardzo mocno związana, a teraz piosenkarka przyznała w poruszającym wywiadzie, że wcześniej usłyszała diagnozę, która całkowicie ją zaskoczyła. Choć artystka zawsze dbała o zdrowie i regularnie się badała, lekarze odkryli u niej IV stopień raka jajnika.

Początkowo Ewa Bem trafiła do szpitala z powodu problemów z płucami. Dopiero szczegółowe badania wykazały obecność komórek nowotworowych w tkankach płucnych. W efekcie wykryto nowotwór jajnika w zaawansowanym stadium. Jak sama mówi:

Nieoczekiwanie zupełnie ze sceny mnie właściwie zdjęto i nie mogłam pojechać do Sopotu wtedy na Top of the Top (w 2023 roku - przyp. red.), zabrano mnie do szpitala, ja nie wiedziałam, o co chodzi za bardzo. No i z tego się rozwinęła ciężka choroba płuc. (...) Oni znaleźli w płucach tkanki rakowe i okazało się, że ja mam IV stopnia nowotwór jajników. Ni stąd, ni zowąd.

- przyznała Ewa Bem w rozmowie z serwisem Świat Gwiazd