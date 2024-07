Dorota Wróblewska oceniła stylizacje Dody z Fashion Week w Paryżu. Producentka pokazów, która z modą związana jest od lat, na Facebooku skomentowała wygląd piosenkarki. I Doda z pewnością nie będzie zachwycona, kiedy usłyszy, że została porównana do... drag queen!

Paryż, Fashion Week i "modna" reprezentacja czyli DODA. Takich stylizacji w Paryżu jest wiele, zwłaszcza w nocnych klubach dla drag queen. P.S. Bez złośliwości. To jest tylko moja opinia.

Zaledwie godzinę po tym wpisie, na profilu Doroty Wróblewskiej pojawił się kolejny post dotyczący stylizacji Dody. Odnosiła się do informacji, że wygląd Polki został doceniony przez zagranicznych ekspertów modowych.

Ponieważ stylizacja została doceniona przez ELLE to zdaniem wielu internautów powinnam być na tak. Jest małe ale... Jeżeli Doda miała koncert i zeszła ze sceny, to jestem w stanie zrozumieć "show". Tyłek bardzo zgrabny, ładny zwraca uwagę. Jednak ulica ma zupełnie inne prawa niż scena. Stylizacja jest przebieranką pod publiczkę. Miała zwrócić uwagę i zwróciła, ale to nie jest moda tylko SHOW - napisała.