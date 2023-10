Świetna wiadomość dla wszystkich widzów, którzy polubili nowy program Polsatu "The Four. Bitwa o sławę". Muzyczne talent-show po kilku miesiącach przerwy wraca na antenę! Premierowy odcinek produkcji zostanie wyemitowany już dziś wieczorem (w piątek 16 października), tuż po "Tańcu z Gwiazdami". Muzyczne trzęsienie ziemi, epickie bitwy i prawdziwe talenty! „The Four. Bitwa o sławę” zaczyna się tam, gdzie kończą się inne programy – od najlepszych. Czworga silnych, zdolnych i ambitnych wokalistów. Czeka ich ekstremalna rywalizacja, bo w tym programie pojedynki wokalne nigdy się nie kończą. Widzowie zobaczą cztery odcinki polskiej edycji „The Four” nagrane jeszcze przed wybuchem pandemii, a 13 listopada wielki finał „ The Four” na żywo! Ten odcinek specjalny będzie realizowany bez udziału publiczności, przy zastosowaniu wszystkich wymogów sanitarnych. Zwycięzcę programu wybiorą widzowie za pomocą głosowania internetowego na żywo.

Harmonogram produkcji „The Four. Bitwa o sławę” zakładał nagrania programu w terminie luty - kwiecień. Po nagraniu połowy serii, czyli czterech z ośmiu planowanych odcinków, wybuchła pandemia. Twórcy „The Four” nie mogli kontynuować nagrań, ponieważ ten wyjątkowy format zakłada obecność w studiu blisko 500-osobowej publiczności decydującej o losach uczestników. W trosce o bezpieczeństwo gwiazd, uczestników oraz osób pracujących przy tworzeniu show podjęto wówczas decyzję o zakończeniu pierwszego sezonu programu na tym etapie.

Teraz jednak program wraca na antenę Polsatu!

Zobaczcie gorący zwiastun programu! Będziecie oglądać? My z pewnością!

