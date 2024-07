Nie musicie uwielbiać twórczości Rihanny by docenić jej styl, który jest eklektyczny. Znajdziemy w nim domieszki rocka, hip hopu i glamouru. To właśnie ona jak nikt inny potrafi zmieniać swój wizerunek z dnia na dzień, pozostając przy tym sobą. Tym razem spodobała nam się jej bardzo prosta stylizacja z sesji zdjęciowej ze słynnym Terrym Richardsonem.

Tuż po sesji kampanijnej dla VitaCoco Coconut Water, fotgraf wraz ze swoją muzą przenieśli się do jego nowojorskiego studia by tam wykonać prywatną sesję zdjęciową. Fotografie pochodzą z jego konta na Twitter.com i ujawniają to, jak w łatwy sposób można się seksownie i modnie wystylizować.

Wystarczy założyć prosty tank top, my znaleźliśmy taki w House za ok. 22 złote. Krótkie dżinsowe szorty pochodzą z H&M i kosztują ok. 89 zł. Pamiętajcie, że podobne możecie wykonać same w domowych warunkach, wystarczy znaleźć starą parę spodni. Do tego modne w tym sezonie sandałki na obcasie (Mango, ok. 299 zł) oraz kolczyki koła, które znaleźliśmy w H&M, za ok. 10 zł.

Seksowny look w stylu Rihanny i lat 90. gotowy!

Zobaczcie całą sesję zdjęciową Rihanny i Terry'ego Richardsona w naszej galerii