Od momentu tragedii, do której doszło na jeziorze Kisajno w połowie sierpnia, Agnieszka Woźniak-Starak wycofała się z show-biznesu. Jej Instagram również został zawieszony. Dziennikarka zablokowała możliwość komentowania jej zdjęć. Gwiazda TVN przeżywa bowiem osobistą tragedię. Odszedł jej ukochany mąż, z którym 27 sierpnia miała świętować 3. rocznicę ślubu.

Agnieszka Woźniak-Starak w dniu startu nowej edycji "Big Brothera" zdobyła się jednak na odwagę i opublikowała wpis, który chwyta za serce. Fani oraz przyjaciele od razu zapełnili jej Instagram dobrymi słowami. Pod opublikowanym przez nią zdjęciem pojawiła się lawina pięknych komentarzy. Zobacz, kto wspiera Agnieszkę Woźniak-Starak w tym trudnym czasie.

Nie wstawię zdjęcia Piotrka, nie dam rady. Nie wiem czy w ogóle wstawię tu jeszcze kiedyś jakieś zdjęcie, to jest teraz zupełnie nieważne. Ale ważni jesteście Wy. Wasze wsparcie, energia, którą mi wysyłacie, dajecie mi siłę. Dziękuję. Piotrka nie ma, ale zostawił mi mnóstwo miłości i najlepszych ludzi na świecie. Rodzinę, przyjaciół, którzy nawet przez chwilę nie dają mi poczuć, że jestem sama. Wasza troska, ten wspólny czas, niekończące się rozmowy, często do rana, są dla mnie bezcenne - tak brzmi fragment wpisu, który na swoim Instagramie udostępniła Agnieszka Woźniak-Starak.

Pod nim pojawiła się lawina pięknych komentarzy od fanów gwiazdy oraz od jej przyjaciół z show-biznesu.

- ❤️❤️❤️❤️???? - napisała Anna Lewandowska

- Aga, Twoje wsparcie i życzliwość czułam zawsze. Bardzo Ci za to dziękuję i wysyłam Ci dużo miłości ♥️♥️♥️♥️♥️ - zapewniła Gabi Drzewiecka.

- Aga, pamietam z jaką pasją i radością opowiadałaś o „Sztuce kochania”, przy której pracowaliście razem z Piotrkiem. Wypieki na twarzy, szczęście, Watchout. To (tak mi się zdaje) Twoja, Wasza magnolia. Ale, samolubnie, bo jesteś fantastyczną osobowością, czekam też na Ciebie przed telewizorem. Ściskam. ❤️ - Hanna Lis

- Aga❤️wspólnie to ogarniemy. ❤️ - Katarzyna Kolenda Zaleska

- Trzymaj się dzielnie Aga! ♥️ - Natalia Siwiec

- Wysylamy wiec jeszcze wiecej ciepla ???? - Margaret

- Aga calym sercem z Tobą❤️ - Zosia Zborowska

- Nie ma wiele mądrych słów w takich momentach naszego życia. Pozostaje tylko Miłość i Modlitwa. Oddajemy ją Tobie Agnieszko, Rodzicom Piotra i jego przyjaciołom. Cierpliwie poczekamy na Twój powrót. ED & Allan ♥️ - Edyta Górniak

- Agnieszka Twoje słowa są świadectwem tego jakim jesteś niezwykłym człowiekiem... Twoje słowa są świadectwem pięknej miłości, świadectwem silnej kobiety... Nigdy nie wątpiłem w Ciebie ani w to że dasz rade. Pokazałaś to wiele razy wcześniej więc i teraz przetrwasz te burze bo wiesz że słońce kiedyś znowu zaświeci???????????? Magnolie są piękne to prawda... ???? - Leszek Stanek

- Śniłaś mi się dzisiaj. Przytulam - tak z kolei brzmiał wpis Agnieszki Włodarczyk.