Aktor Jarosław Jakimowicz w swoim wpisie na Instagramie komentuje burzę, która rozpętała się w sieci po tym, jak Agnieszka Kaczorowska napisała, że zapanowała "moda na brzydotę". Większość internautów była oburzona wyznaniem gwiazdy serialu "Klan", a jej słowa krytycznie oceniło wiele koleżanek ze świata show-biznesu. Teraz głos zabrał Jarosław Jakimowicz, który... staje w obronie Agnieszki Kaczorowskiej. Co sam napisał o "modzie na brzydotę"?

Zaledwie kilka dni temu Agnieszka Kaczorowska opublikowała na Instagramie wpis, który wywołał prawdziwą burzę. Gwiazda serialu "Klan" przyznała głośno, że w internauci, którzy mają spore grono obserwatorów powinni eksponować swoje piękno, a nie zmęczenie i wady.

Po co na siłę robić z siebie „taką zwyczajną”, zamiast „wyjątkową i niepowtarzalną”? Po co być „zmęczoną” i w tym taką „prawdziwą” jak można koncentrować się na swojej sile ? Po co eksponować swoje wady, mówiąc o „dystansie” jak można po prostu je akceptować, żyć sobie z nimi spokojnie, a budować markę osobistą opartą na superlatywach? - napisała Agnieszka Kaczorowska.

Wpis Agnieszki Kaczorowskiej wywołał prawdziwą burzę w sieci. Pod mocnym tekstem aktorki i tancerki pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy. Oburzenia nie ukrywali również m.in. Iwona Cichosz, Julia Wróblewska i Kaja Paschalska z "Klanu"!

Po fali krytycznych komentarzy Agnieszka Kaczorowska przeprosiła osoby, które poczuły się urażone jej wpisem i wyłączyła możliwość komentowania pod postem z przeprosinami.

Teraz burzę, która rozpętała się po wpisie Agnieszki Kaczorowskiej, postanowił skomentować Jarosław Jakimowicz! Aktor i gwiazdor TVP wspiera młodszą koleżankę z branży i przyznaje, że zgadza się z jej opinią!

DOSKONALE ROZUMIEM CO AGNIESZKA MIAŁA NA MYŚLI ‼️ Ja już to od dawna wiem ,że u nas nie ma miejsca na takie przemyślenia. Jak patrzę jak wszyscy pastwią się teraz nad nią to pewnie sam bym jej doradzał - nie pisz,nie warto. Wygodnie publicznie jej nie zrozumieć bo wtedy możesz na legalu KOPAĆ w grupie tzw tancereczkę. /zaczerpnięte z komentarzy/ Przecież ta dziewczyna nie pisze o ludzkich ułomnościach tylko o tym ,że ludzie poddając się i nie chcą nic zrobić dla siebie. Poddają się i zamiast pracować nad sobą to przestają dbać o siebie- napisał na Instagramie. (...) - Ona nie ocenia niczyjej urody. Dam przykład. Najczęściej otyli uwielbiają mówić i pokazywać tzw dystans do siebie latając prawie goli albo w obcisłych, krótkich rzeczach zamiast wykonać kawał ciężkie roboty i zwyczajnie pomyśleć nie tylko o swoim wyglądzie ale przede wszystkim zdrowiu. Może właśnie te mówienie publiczne o tym tzw super dystansie do siebie 🤪 przyczynia się również do tego ,że młode pokolenia są coraz bardziej otyłe? 3 MAJ SIĘ AGNIESZKA ♥️. (pisownia oryg.)