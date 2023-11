Polska żyje sylwestrowymi wpadkami wielkich gwiazd, tymczasem zdarzają się one nawet najlepszym! Taylor Swift, Justin Bieber i Katy Perry zaliczyli wpadki podczas występów na żywo! Czasem to wina osób pracujących przy obsłudze nagłośnienia czy oświetlenia. Niestety, czasami zdarza się tak, że same gwiazdy winne są tego, co przydarza im się na scenie. Najlepszym tego przykładem jest chyba Justin Bieber, który dzień wcześniej albo nawet tego samego dnia mocno imprezował, co przyczyniło się do nieprzyjemnej sytuacji na scenie.

Katy Perry po zaliczeniu swojej wpadki zareagowała wręcz histerycznie! Koniecznie zobaczcie, co przytrafiło się jej i innych gwiazdom!

Justin Bieber zaliczył wpadkę na scenie!

