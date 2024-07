Pierwszy odcinek Małych Gigantów zaskoczył nie tyle fajnymi występami dzieci, co wpadką! Gospodarzem programu jest Filip Chajzer, niestety ktoś się pomylił i podpisał prowadzącego "Hajzer" przez samo h.

Reklama

Facebook

Okazuje się, że sam dziennikarz też się zdziwił, gdy zobaczył swoje nazwisko na ekranie. Jak to skomentował? Z poczuciem humoru, na szczęście nie obraził się na swoją stację.

"Serio? W sumie dobrze, że nie Zygmunt :) - napisał na swoim Facebooku.

Facebook

Zobacz także

Filip jako początkujący dziennikarz i prezenter musiał się mierzyć z legendą swojego ojca Zygmunta Chajzera, który przez całe lata do teraz jest znanym dziennikarzem radiowym i telewizyjnym, a do tego prezenterem. Gdy ktoś myśli: Chajzer, w pierwszej chwili do głowy przychodzi tata Zygmunt, a nie Filip, choć to chyba powoli zaczyna się zmieniać. A Wy kogo teraz uważacie za bardziej znanego: Filipa czy Zygmunta Chajzera?

Zobacz także: Filip Chajzer w stylizacji z bazaru za... 255 zł! Opinie przechodniów? "Co najmniej tysiak". Musicie to zobaczyć!

Reklama

Zygmunt Chajzer to bardzo znany dziennikarz.