Sonia Bohosiewicz dotychczas na premiery filmów wybierała bardziej przemyślane stylizacja niż ta, w której pojawiała się wczoraj. Aktorka do Multikina w warszawskich Złotych Tarasach przyszła ubrana w gigantyczny sweter, do którego założyła... rajstopy i kozaki. Całość może i by się sprawdziła, ale przy oglądaniu filmu na DVD w domu przed telewizorem.

Gwiazda nie zapomniała jednak o modnych dodatkach i postawiła na torbę Louis Vuitton za ok. 3,5 tysiąca złotych. Dzięki temu jej look skojarzył nam się z idealnym na zakupy w lokalnym warzywniaku.

Jak wam się podoba jej stylizacja?

