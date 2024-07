Olga Kalicka to prześliczna młoda aktorka. Jej charakterystyczne rude włosy, duże oczy i mały nosek zapadają w pamięć. I choć możemy się zachwycać jej urodą w nieskończoność, to jej ostatni look zwyczajnie trzeba zganić.

Po pierwsze, do ciepłego, ognistego wręcz typu urody Olgi neonowy, intensywny róż w ogóle nie pasuje. Po drugie stylizacja z taką ilością mocnego różu w zestawieniu ze skórzaną spódnicą i ćwiekową torebką to zdecydowanie za dużo. W tej czapce połączonej z bluzką w równie ostrym odcieniu Olga wygląda jak słodka postać z kreskówki. A chyba nie o to chodziło...

