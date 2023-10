"Bad Boy" to kolejny głośny film Patryka Vegi. Produkcja trafi do kin już 21 lutego. W rolach głównych zobaczymy m. in. Antoniego Królikowskiego, Macieja Stuhra, Katarzynę Zawadzką, Małgorzatę Kożuchowską czy Piotra Stamowskiego. Ten ostatni wzbudził sensację po publikacji oficjalnego plakatu promującego film. Internauci od razu zwrócili uwagę na jego uzębienie:

Stramowski gra wampira?

Rzeczywiście, wyszło zabawnie, tylko czy to wpadka grafika czy może zamierzony efekt? Zapytaliśmy u źródła! Co powiedział Patryk Vega? Zdziwicie się jakie jest wytłumaczenie.

