Karolina Malinowska zaliczyła ostatnio niezłą wpadkę podczas tankowania samochodu. Na swoim blogu karolinamalinowska.pl opisała zabawną sytuację, do jakiej doszło na stacji benzynowej. Pomyliła policjanta z pracownikiem stacji...

- Bardzo miły Pan w niebieskim wdzianku kręcił się, pomagając kierowcom, więc wysiadając z samochodu spytałam grzecznie, czy zatankuje mi auto do pełna i weszłam do środka. Wiecie toaleta, woda, jakiś grzeszek w postaci precelków i zapłata. Swoją drogą pomyślałam, że Pan jest bardzo szybki - dopiero co miał zatankować, a już ogarnia kasę. Biznes się kręci. Podziękowałam i wyszłam. Na zewnątrz stał radiowóz i niezwykle przystojny Pan Policjant zapytał, czy rozliczyłam się za paliwo. Oczywiście - odpowiedziałam machając Panu rachunkiem. Policjant się uśmiechnął, a ja zdałam sobie sprawę, że to właśnie Jego poprosiłam o zatankowanie auta. Oj, jak te niebieskie uniformy potrafią nabrać człowieka. W życiu nie było mi tak głupio. Uśmiechnęłam się więc najpiękniej jak umiałam, podziękowałam i odjechałam. Gdyby nie to, że ograniczenie do 40 cisnęłabym do dechy. Ale wiecie… Policja za mną jechała.