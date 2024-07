Donald Trump po raz kolejny pokazał, ze nie umie się zachować. Podczas piątkowego spotkania prezydenta USA z kanclerz Niemiec do wpadki. Po zakończonym pozowania dla prasy Angela Merkel spodziewała się pokazowego uścisku dłoni. Donald Trump jednak zignorował tę "tradycję" na którą czekali też dziennikarze.

Kanclerz Niemiec nie wiedziała co zrobić, dziennikarze zaczęli nawoływać do uściśnięcia dłoni Merkel. Prezydent zignorował jednak wszystkie sygnały.

Zobaczcie sami

WATCH: Pres. Trump ignores German Chancellor Merkel when she asks him if he wants to do a handshake during photo op in Oval Office today. pic.twitter.com/1piyf4hze5

— NBC Nightly News (@NBCNightlyNews) 17 marca 2017